Ürküten iddia ile ilgili İBB Başkanı İmamoğlu'ndan açıklama - İstanbul haberleri
20 Eylül 2019 20:45
Ürküten iddia ile ilgili İBB Başkanı İmamoğlu'ndan açıklama - İstanbul haberleri
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'daki fabrika yangının etkilerinin sorulması üzerine "Resmi rapor bakanlık üzerinden yayımlandı. Böyle bir tehdidin olmadığı yönünde. Biz de de şu anda o raporlar ışığında toplumumuzu ürküten ya da korkutacak bir husus olmadığı için herhangi bir bilgilendirme yapmadık. Ama bu yangının öyle negatif bir tesiri olmayacak" dedi.