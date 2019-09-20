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  3. 20 Eylül 2019 20:45

Ürküten iddia ile ilgili İBB Başkanı İmamoğlu'ndan açıklama - İstanbul haberleri

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'daki fabrika yangının etkilerinin sorulması üzerine "Resmi rapor bakanlık üzerinden yayımlandı. Böyle bir tehdidin olmadığı yönünde. Biz de de şu anda o raporlar ışığında toplumumuzu ürküten ya da korkutacak bir husus olmadığı için herhangi bir bilgilendirme yapmadık. Ama bu yangının öyle negatif bir tesiri olmayacak" dedi.

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