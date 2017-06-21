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  3. 21 Haziran 2017 22:15

Uşakta 17 kedi parçalanmış halde bulundu

Uşak’ta sahipsiz kedilere yardım eden kadının bahçesine giren köpekler 17 kedi yavrusunu parçalayarak öldürdü.

Video Galeri
Dronelar Kadir Gecesi için uçtu
Dronelar Kadir Gecesi için uçtu
Video Galeri
Muhtardan örnek davranış
Muhtardan örnek davranış
Video Galeri
Kıyıya vuran balinanın kemikleri incelemeye alındı
Kıyıya vuran balinanın kemikleri incelemeye alındı
Video Galeri
Freni boşalan beton mikseri dereye uçtu
Freni boşalan beton mikseri dereye uçtu
Video Galeri
Polisten Kumkapıda nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Polisten Kumkapıda nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Video Galeri
Üsküdarda denizde kaybolan gencin son görüntüleri kamerada
Üsküdarda denizde kaybolan gencin son görüntüleri kamerada