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  3. 31 Temmuz 2017 20:16

Uşakta 2 ev kül oldu

Uşak’ta meydana gelen yangında metruk 2 bina kül oldu.

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Berlinde Filistinliler için destek gösterisi
Berlinde Filistinliler için destek gösterisi
Video Galeri
İranda mahkumlar bozulan cezaevi aracını itti
İranda mahkumlar bozulan cezaevi aracını itti
Video Galeri
İranda mahkumlar bozulan cezaevi aracını itti
İranda mahkumlar bozulan cezaevi aracını itti
Video Galeri
Üsküdarda yol göçtü: 1 araç içine düştü
Üsküdarda yol göçtü: 1 araç içine düştü
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Telefon kabloları kopunca dünyayla iletişimleri kesildi
Telefon kabloları kopunca dünyayla iletişimleri kesildi
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Şehit Ömer Halisdemirin babası: Oğlum Türk milleti için kahramanlık yaptı
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