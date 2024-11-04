Anasayfa Video Galeriler Gündem Uşakta erkek cesedi bulundu Uşakta erkek cesedi bulundu 04 Kasım 2024 Pazartesi Saat: 07:20 Güncelleme: 04 Kasım 2024 Pazartesi 07:20 Kütahya'dan Uşak'a gitmek üzere 2 arkadaşıyla birlikte yola çıktığı belirlenen bir kişinin cansız bedeni yol üstündeki bir köprünün altında bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67284ba1ec351a1a120f5fc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Acun Ilıcalı- “Biz ayrıcalık istemiyoruz, adalet istiyoruz” Şenol Güneş'ten Fenerbahçelileri kızdıracak açıklamalar Jose Mourinho- “Trabzonspor’a karşı değil, Atilla’ya karşı oynadık” İspanya Kralı Felipe ve Başbakan Sanchez afet bölgesinde saldırıya uğradı Muğla'da orman yangını Cadılar Bayramı partisinde 6 kişinin telefonu çalındı Kasım geldi, kış bir türlü gelmedi: Sahillere akın ettiler Çorum'da 6 katlı binada büyük patlama Mezarlık yakınında parçalanmış bebek cesedi bulundu