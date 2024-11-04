Uşakta erkek cesedi bulundu

Kütahya'dan Uşak'a gitmek üzere 2 arkadaşıyla birlikte yola çıktığı belirlenen bir kişinin cansız bedeni yol üstündeki bir köprünün altında bulundu.

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