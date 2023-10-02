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Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın

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Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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