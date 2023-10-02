Anasayfa Video Galeriler Gündem Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın 02 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 09:00 Güncelleme: 02 Ekim 2023 Pazartesi 09:00 Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651a5c75679673130472c703" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İki ilde terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Düğün magandaları polise saldırdı Minibüsün arkasına bağladığı köpeği dakikalarca sürükledi Samsun’da sağanak yolları göle çevirdi Polis memuru Beşiktaş tarafınarına silah çekti Ev sahibi - kiracı anlaşmazlığında ölümüne kavga Yazıklar olsun! Bu mu spor, bu mu taraftarlık ? Menzil Şeyhi'nin makyajı olay oldu Belediye başkanından sel mağduruna tokat