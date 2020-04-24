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  3. 24 Nisan 2020 10:10

Üsküdar Meydanı'nı hiç böyle görmediniz!

Kovid-19 mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe bürünen Üsküdar Meydanı 2’inci gününde havadan görüntülendi.

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