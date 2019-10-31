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  3. 31 Ekim 2019 17:40

Üsküdar'da binada çökme ! Ekipler alarma geçti

Üsküdar'da eski bir binada kısmi çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.

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