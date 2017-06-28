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  3. 28 Haziran 2017 12:45

Üsküdarda erkek cesedi bulundu

Üsküdar Harem Sahil yolunda vatandaşlar bir erkek cesedi buldu. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde cesedin 3 gündür araç içerisinde olduğu tespit edildi.

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