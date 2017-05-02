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  3. 02 Mayıs 2017 15:50

Üsküdarda kanlı biten trafik tartışması kamerada

Üsküdar’da bir kişi, trafikte tartıştığı diğer iki kişinin üzerine kurşun yağdırdı. 1 kişinin öldüğü 1 kişinin ise yaralandığı dehşet anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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