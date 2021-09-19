Anasayfa Video Galeriler Gündem Üsküdar'da korku dolu anlar: Çırpınışları gören sahile koştu Üsküdar'da korku dolu anlar: Çırpınışları gören sahile koştu 19 Eylül 2021 Pazar Saat: 11:51 İstanbul Üsküdar'da denizde çırpınan kadını gören bir genç, düşünmeden denize atlarken diğer vatandaşlarda kadının kurtarılması için seferber oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6146f9f6d335bb2a55657723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra açıklaması: Gökhan'la barışabilirim Ümit Özdağ: İçişleri itiraf etti, 5 milyon Suriyeli, 80 milyon Türk'ün işlediği kadar suç işliyor SpaceX'in 3 günlük uzay yolculuğu sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere şarkı söyledi İstanbul'un göbeğinde ''cam silici'' terörü Trafik canavarının ''drifti'' mağazada bitti Ersan Şen ile Cem Küçük, yine anlaşamadı Cem Küçük'ten canlı yayında inciler! Kendisine güldürdü Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci, Yalancı dizisiyle sosyal medyayı salladı