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  4. Üsküdar'da korku dolu anlar: Çırpınışları gören sahile koştu

Üsküdar'da korku dolu anlar: Çırpınışları gören sahile koştu

İstanbul Üsküdar'da denizde çırpınan kadını gören bir genç, düşünmeden denize atlarken diğer vatandaşlarda kadının kurtarılması için seferber oldu.

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