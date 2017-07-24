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  3. 24 Temmuz 2017 17:15

Üsküdarda otobüs 10 araca çarptı: 11 yaralı

Üsküdar'da freni boşalan otobüs kontrolden çıkarak 10 tane otomobile çarptı. Facianın eşiğinden dönülen kazada 11 kişi hafif yaralandı.

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