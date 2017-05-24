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  3. 24 Mayıs 2017 23:15

Üsküdarda park halindeki otomobilde erkek cesedi bulundu

Üsküdar’da park halindeki otomobilin içerisinde kafasına tabanca ile 1 el ateş edilmiş halde erkek cesedi bulundu.

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