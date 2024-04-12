Anasayfa Video Galeriler Gündem Üsküdarda saldırıya uğrayan motokurye 5 yerinden bıçaklandı Üsküdarda saldırıya uğrayan motokurye 5 yerinden bıçaklandı 12 Nisan 2024 Cuma Saat: 08:45 Güncelleme: 12 Nisan 2024 Cuma 08:45 İstanbul Üsküdar'da seyir halindeki motokurye ile yine seyir halinde olan iki otomobildeki şahıslar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonucu kavgaya dönüşen olayda motokurye bıçaklanarak ağır yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6618ca80d5f41ab4500e3313" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taksim'de nostaljik tramvay seferleri durduruldu Gündüz tartışıp gece yarısı silahlarla saldırdılar Pendik'te 22 yaşındaki genç intihar etti Bin 177 kaçak sığınmacı daha yakalandı CHP'li belediye başkanının makam aracı olay oldu Suudi Arabistan'da skandal: Mağlubiyetin ardından futbolcusunu kırbaçladı Eminönü'ne akın... İğne atsan yere düşmez.... Yaralılara müdahale eden sağlık çalışanlarına saldırı: 7 yaralı var Sağanak yağışlar bir ilimizi fena vurdu: 1 kişi öldü