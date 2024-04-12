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  4. Üsküdarda saldırıya uğrayan motokurye 5 yerinden bıçaklandı

Üsküdarda saldırıya uğrayan motokurye 5 yerinden bıçaklandı

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İstanbul Üsküdar'da seyir halindeki motokurye ile yine seyir halinde olan iki otomobildeki şahıslar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonucu kavgaya dönüşen olayda motokurye bıçaklanarak ağır yaralandı.

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