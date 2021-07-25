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Üsküdar'da yangın paniği

Üsküdar'da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.Üst katta mahsur kalan iki çocuk ve bir kadın kurtarılırken, komşuları da hortumlarla yangını söndürme çalıştı.

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