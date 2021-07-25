Anasayfa Video Galeriler Gündem Üsküdar'da yangın paniği Üsküdar'da yangın paniği 25 Temmuz 2021 Pazar Saat: 22:05 Üsküdar'da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.Üst katta mahsur kalan iki çocuk ve bir kadın kurtarılırken, komşuları da hortumlarla yangını söndürme çalıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60fdb5f72718e908d5276643" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR The Walking Dead'ten ''final'' fragmanı geldi... İzleyiciye böyle veda edecek! TRT'den İzmir Marşı'na sansür Canlı yayında büyük kavga! Berhan Şimşek ile Tacettin Kutay birbirine girdi İstanbul'da ''birileri'' kavga etti! Ortalık savaş alanına döndü İstanbul'da ''Pakistanlı'' dehşeti: Afganları kaçırıp katlettiler! Antalya'da hortum dehşeti! Çok sayıda yaralı var Hırsızlık şüphelisine meydan dayağı: Telefon çalmak isterken yakalandı Maske takmamak için sonuna kadar direndi: Yaz cezamı Hırsızın talebi iş yeri sahibini isyan ettirdi!