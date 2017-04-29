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  3. 29 Nisan 2017 00:20

Üst geçidi ateşe verdiler

Bilecik kimliği belirsiz 3 kişi tarafından bir üst geçit ateşe verildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri alanda tiner kutusu bulurken, geçidin boş olması ise olası bir faciayı önledi.

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