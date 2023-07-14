Anasayfa Video Galeriler Gündem Üst geçidin altındaki poşetten vahşet çıktı Üst geçidin altındaki poşetten vahşet çıktı 14 Temmuz 2023 Cuma Saat: 09:35 Güncelleme: 14 Temmuz 2023 Cuma 09:35 Karabük'te, üst geçide çıkan merdivenlerin altında poşete sarılmış halde bebek cesedi bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b0ecaa4361c465060c6743" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fırıncılar kavurucu sıcaklara karşı çözümü böyle buldu İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Mersin'de DEAŞ'a şafak baskını Fabrikada büyük yangın! Alevler gökyüzüne ulaştı Mersin'de DEAŞ'a şafak baskını TBMM'de Arapça - Kürtçe selam tartışması Engelli aileye, engelliler diye kiraya ev vermiyorlar! Patlama sesi mahalleliyi sokağa döktü Köpek balığı sanıp taşladılar! Gerçek sonradan ortaya çıktı