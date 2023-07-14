  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Üst geçidin altındaki poşetten vahşet çıktı

Üst geçidin altındaki poşetten vahşet çıktı

Güncelleme:

Karabük'te, üst geçide çıkan merdivenlerin altında poşete sarılmış halde bebek cesedi bulundu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Fırıncılar kavurucu sıcaklara karşı çözümü böyle buldu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Mersin'de DEAŞ'a şafak baskını
Fabrikada büyük yangın! Alevler gökyüzüne ulaştı
Mersin'de DEAŞ'a şafak baskını
TBMM'de Arapça - Kürtçe selam tartışması
Engelli aileye, engelliler diye kiraya ev vermiyorlar!
Patlama sesi mahalleliyi sokağa döktü
Köpek balığı sanıp taşladılar! Gerçek sonradan ortaya çıktı