Konya'da bir yaya üst geçidine, sondaj makinesi taşıyan bir çekicinin çarpması sonucunda çocuğun düşüş anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Çekicinin üst geçide çarpmasıyla birlikte çocuğun bir anda ortadan kaybolması an be an görüntülendi.

Sitene Ekle