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  3. 26 Haziran 2017 16:15

Üst geçitten atlamaya çalışan kız böyle kurtarıldı

Şanlıurfa'da bonzai içtiği iddia edilen kız üst geçitten atlamaya kalkıştı. Kızı sarktığı üst geçitten vatandaşlar kurtardı.

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