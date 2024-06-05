Anasayfa Video Galeriler Gündem Usta oyuncu Fatma Karanfil'e son görev Usta oyuncu Fatma Karanfil'e son görev 05 Haziran 2024 Çarşamba Saat: 16:55 Güncelleme: 05 Haziran 2024 Çarşamba 16:55 Aşk-ı Memnu dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Fatma Karanfil (72) Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66606e5733f1abaf8d0e1e23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya yanıyor... Sıcaklık 45 dereceye dayandı, ortaya bu manzaralar çıktı Bayram tatilinde Bodrum'a gideceklere kötü haber İki kız kardeşin esrarengiz ölümü Görevden alınan belediye başkanına hapis cezası Çanakkale'de orman ve tarım arazilerini alevler sardı Türkiye'nin eşsiz cennetinde, yeşil, mavi ve beyaz kavuştu Türkiye'nin mis kokan altını: 4 tondan 1 litre çıkıyor, litresi 400 bin TL'ye satılıyor THY'ye 30 bin TL'yi veren uçuş korkusunu yeniyor Akılalmaz sağlamlık testi: İçinde insan varken denediler