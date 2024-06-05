  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Usta oyuncu Fatma Karanfil'e son görev

Usta oyuncu Fatma Karanfil'e son görev

Güncelleme:

Aşk-ı Memnu dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Fatma Karanfil (72) Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Antalya yanıyor... Sıcaklık 45 dereceye dayandı, ortaya bu manzaralar çıktı
Antalya yanıyor... Sıcaklık 45 dereceye dayandı, ortaya bu manzaralar çıktı
Bayram tatilinde Bodrum'a gideceklere kötü haber
Bayram tatilinde Bodrum'a gideceklere kötü haber
İki kız kardeşin esrarengiz ölümü
İki kız kardeşin esrarengiz ölümü
Görevden alınan belediye başkanına hapis cezası
Görevden alınan belediye başkanına hapis cezası
Çanakkale'de orman ve tarım arazilerini alevler sardı
Çanakkale'de orman ve tarım arazilerini alevler sardı
Türkiye'nin eşsiz cennetinde, yeşil, mavi ve beyaz kavuştu
Türkiye'nin eşsiz cennetinde, yeşil, mavi ve beyaz kavuştu
Türkiye'nin mis kokan altını: 4 tondan 1 litre çıkıyor, litresi 400 bin TL'ye satılıyor
Türkiye'nin mis kokan altını: 4 tondan 1 litre çıkıyor, litresi 400 bin TL'ye satılıyor
THY'ye 30 bin TL'yi veren uçuş korkusunu yeniyor
THY'ye 30 bin TL'yi veren uçuş korkusunu yeniyor
Akılalmaz sağlamlık testi: İçinde insan varken denediler
Akılalmaz sağlamlık testi: İçinde insan varken denediler