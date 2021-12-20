Anasayfa Video Galeriler Gündem Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti 20 Aralık 2021 Pazartesi Saat: 18:41 Oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi. Aydın bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c0a41fe4dc8725774cadb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Gerekirse simit yenecek'' diyen Hülya Avşar'ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı TV8'de 2. Sayfa canlı yayınında astrolog Dinçer Güner'den sandal küfür Sabah yazarı ''AK Parti'de istifalar var, erken seçim geliyor'' dedi ''2027 yılında yaşıyorum'' diyen zaman yolcusu herkesi şaşırttı Asker eğlencesinde yine aynı görüntüler Seyir halindeki otomobil kaynar su çukuruna düştü Bursa'da dehşet! Eşini uykusunda öldürdü İstanbul'da pes dedirten hırsızlık İSKİ açıkladı: 'Deponuz ve tesisatınız temizse musluk suyunu rahatça içebilirsiniz''