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Usta sanatçı Rasim Öztekin'e son veda

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. 

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