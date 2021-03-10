Anasayfa Video Galeriler Gündem Usta sanatçı Rasim Öztekin'e son veda Usta sanatçı Rasim Öztekin'e son veda 10 Mart 2021 Çarşamba Saat: 17:55 Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6048dde47e70cc02bd6420b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Zeki Müren'in hatırası bu binada yaşıyor Kısıtlamayı delen alkollü sürücüyü bahaneleri kurtaramadı Karamollaoğlu İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temeli atıldı Kenan Evren'in villasının yerine yaptırılan malikane satılıyor İşte İstanbul'un ''kırmızı alarm'' veren ilçesi Dünya bu kareyi konuşuyor: Rahibe diz çöküp yalvardı Kaçırdıkları kişiyi tehdit edip kameya aldılar!