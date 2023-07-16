Anasayfa Video Galeriler Gündem Usta sanatçı Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı Usta sanatçı Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı 16 Temmuz 2023 Pazar Saat: 15:25 Güncelleme: 16 Temmuz 2023 Pazar 15:25 İstanbul'da kaldığı huzurevinde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Tanju Tuncel, son yolculuğuna uğurlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b3e1b6ffae205ff1361af3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hatay'da orman yangını! Yerleşim yerlerine sıçradı 1 dakikada 2 milyon liralık hırsızlık! Alarma aldırış etmediler İstanbul'da ölümüne eğlence! Köprüden denize atladılar Mustafa Sarıgül'den sosyal medyayı sallayan zam tepkisi Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'in bu görüntüleri tepki çekti Gökçeada'da büyük yangın! Saatlerdir söndürülemedi Ankara'da dehşete düşüren görüntüler Acı haber İstanbul'dan geldi: 1 polis şehit oldu İstanbul'da üç farklı noktada yangın çıktı