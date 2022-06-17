Anasayfa Video Galeriler Gündem Usta televizyoncu Oğuz Haksever'den canlı yayında büyük gaf Usta televizyoncu Oğuz Haksever'den canlı yayında büyük gaf 17 Haziran 2022 Cuma Saat: 22:40 Ünlü haber spikeri Oğuz Haksever, taciz iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey haberini sunarken büyük bir gafa imza attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62acd8a610d3066ea3774753" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hakan Ural'dan Acun Ilıcalı'ya şok sözler: Zaten konuşuyorsun oğlum... 67 milyon TL'lik vurgunda yeni görüntüler Meclis'in önünde ekonomik kriz eylemi: Ekmek teknesini yaktı Erdoğan ipleri kopardı: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın Yaşayan efsane Mike Tyson'ı hiç böyle görmediniz Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı Sokak ortasında ''kemerli'' dehşet! Sağlık çalışanı böyle direndi Ümit Özdağ, İstanbul'da ''Türk azınlığı'' ziyaret etti: ''Manzara gördüğünüz gibi'' Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında zor anları: ''Bu kısmı atlayalım isterseniz''