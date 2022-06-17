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  4. Usta televizyoncu Oğuz Haksever'den canlı yayında büyük gaf

Usta televizyoncu Oğuz Haksever'den canlı yayında büyük gaf

Ünlü haber spikeri Oğuz Haksever, taciz iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey haberini sunarken büyük bir gafa imza attı.

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