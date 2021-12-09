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  4. Ustasının boğazına bıçak dayayıp rehin almıştı! Garsondan akılalmaz sözler

Ustasının boğazına bıçak dayayıp rehin almıştı! Garsondan akılalmaz sözler

19 Eylül'de Antalya'da ustasını ekmek bıçağıyla rehin alan garsonun duruşmasında mahkeme ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

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