Anasayfa Video Galeriler Gündem Ustasının boğazına bıçak dayayıp rehin almıştı! Garsondan akılalmaz sözler Ustasının boğazına bıçak dayayıp rehin almıştı! Garsondan akılalmaz sözler 09 Aralık 2021 Perşembe Saat: 18:55 19 Eylül'de Antalya'da ustasını ekmek bıçağıyla rehin alan garsonun duruşmasında mahkeme ileri bir tarihe erteleme kararı aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61b226f17b488c5c5b7719f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dünyaya ihraç ediyor: Almak için 29 ülke sırada bekliyor Polisin 'Dur' ihtarına uymadı, gerçek çok başka çıktı Kredi kartını düşürmüştü... Kamera kayıtlarını izleyince şoke oldu! Kılıçdaroğlu Şenyaşar ailesiyle kucaklaştı Nişanlısını döve döve öldürüp bir de iyi hal indirimi istedi Kavga ihbarına giden iki polis otosu çarpıştı Trafik canavarı minibüs şoförü kamerada! Trafikte yaptığına inanamayacaksınız El bombası hurdacının elinde patladı İstanbul'da korkutan yangın