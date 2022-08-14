Üstün Dökmen'den tartışma yaratan sözler: Başörtülü psikolog olamaz

Daha önce başörtülü rehber öğretmenlerle ilgili sözleri nedeniyle eleştirilen Prof. Dr. Üstün Dökmen'den olay yaratan yeni bir açıklama geldi.

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