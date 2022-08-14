Anasayfa Video Galeriler Gündem Üstün Dökmen'den tartışma yaratan sözler: Başörtülü psikolog olamaz Üstün Dökmen'den tartışma yaratan sözler: Başörtülü psikolog olamaz 14 Ağustos 2022 Pazar Saat: 12:20 Daha önce başörtülü rehber öğretmenlerle ilgili sözleri nedeniyle eleştirilen Prof. Dr. Üstün Dökmen'den olay yaratan yeni bir açıklama geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f8be6cbb6c1452256c6693" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Öfkelenen genç kız ortalığı birbirine kattı İsmailağacılar yoksulluğun sebebini buldu (!) ''Şiddet görmüyorum'' dedi ama... Yaptığı işaret üzerine harekete geçildi PKK'nın para kaynağına darbe: Eren Abluka-34 Operasyonu başlatıldı Kafede meydan savaşı gibi kavga İstanbul Boğazı'nda faciaya ramak kaldı! O anlar kamerada Ata Demirer paylaştı: ''Sahillere insan gelip gelmediğini nasıl anlarsınız ?'' Yangın söndürme helikopterine lazerli taciz CNN Türk'ten skandal sansür! Bu kadarına da pesé