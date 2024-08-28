Anasayfa Video Galeriler Gündem Usulca yanına yaklaştığı kahvehane işletmecisini bıçakladı: Dehşet anları kamerada Usulca yanına yaklaştığı kahvehane işletmecisini bıçakladı: Dehşet anları kamerada 28 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 09:36 Güncelleme: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 09:36 Manisa'da sakin bir şekilde kahvehaneye giren bir kişi, husumetlisi olan iş yeri sahibini göğsünden bıçakladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66cec589ab04ce954f0beb73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Parka tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı Elleri ve kolları bağlı halde bulunmuştu: Suriyeli işkenceci aileye linç girişimi 11 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Sosyal medyadan yardım istemişti, 5 saat sonra eşi tarafından vuruldu 10 yaşındaki çocuğu ''gürültü yapıyor'' diye öldürüldü Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu transferinin mali detaylarını açıkladı İznik'teki orman yangını 12 saat sonra kontrol altında Meteoroloji uyarmıştı: Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı İstanbul'da bir ev çöktü; genç kız banyoda alt kattaki eve düştü