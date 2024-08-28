Usulca yanına yaklaştığı kahvehane işletmecisini bıçakladı: Dehşet anları kamerada

Manisa'da sakin bir şekilde kahvehaneye giren bir kişi, husumetlisi olan iş yeri sahibini göğsünden bıçakladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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