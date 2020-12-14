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  3. 14 Aralık 2020 13:50

Uyanık vatandaşlar sokağa çıkma yasağını bakın nasıl deldi!

Bazı vatandaşların hastaneden randevu alarak sokağa çıkma kısıtlamasını deldiği ortaya çıktı. Prof. Dr. Halil Özgüç, "Bu kötü bir suistimal. Kendimizi kullanılmış hissediyoruz" dedi.

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