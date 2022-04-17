Anasayfa Video Galeriler Gündem Üyelik karşılığı erzak dağıtan DEVA Partisi tepki çekti Üyelik karşılığı erzak dağıtan DEVA Partisi tepki çekti 17 Nisan 2022 Pazar Saat: 11:20 DEVA Partisi'nin, üyelik şartı ile vatandaşlara erzak kolisi dağıtması tepkilere neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625bcdd5d0b4e2233f162883" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fatih Çıtlak'ın zikir görüntüleri sosyal medyayı salladı Erdoğan ünlülerle iftar yaptı! İşte davete katılan sanatçılar İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı İstanbul'da yabancı uyruklu çakma büyücüden asalı saldırı İstanbul'da baltalı yol verme dehşeti! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı Kadın yolcudan taksi şoförüne uçan tekme Mansur Yavaş'tan rest: 'İsim istiyorum, hodri meydan'' Ümit Özdağ'ı bile şaşırtan Afgan sayısı: ''Türkiye’de 1,5 milyon Afgan var!'' İstanbul'un lüks AVM'sinde ortalık birbirine girdi!