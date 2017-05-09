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  3. 09 Mayıs 2017 14:50

Uyurken bu hale getirildiler!

DENİZLİ'nin Merkezefendi İlçesi'nde, ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki Elif Nur Sezer ile halası 26 yaşındaki Yıldız Sezer, gece evlerinde aynı yatakta uyurken, kimliği belirsiz iki kişinin asitli saldırısına uğradı.

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