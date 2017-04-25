SON DAKİKA
BAHÇELİ: ''AVRUPA'YA BEDELİ AĞIR OLACAK''
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 25 Nisan 2017 17:50

Uyurken üzerine beton parçası düşen Suriyeli bebek yaralandı

Adana'da, misafirliğe gittikleri evin tavanından üzerine beton parçası düşen Suriyeli bebek yaralandı.

Video Galeri
Ankara polisinden AVMlere sıkı denetim
Ankara polisinden AVMlere sıkı denetim
Video Galeri
Beşiktaş, 'Futbol ve Dostluk Günü'ne ev sahipliği yaptı
Beşiktaş, 'Futbol ve Dostluk Günü'ne ev sahipliği yaptı
Video Galeri
'TEOG, LYS, LGS'de birinci çıkardım diyenlere bakmayın'
'TEOG, LYS, LGS'de birinci çıkardım diyenlere bakmayın'
Video Galeri
Sahilyolunda akılalmaz kaza
Sahilyolunda akılalmaz kaza
Video Galeri
Mektebim Antalyada açılıyor
Mektebim Antalyada açılıyor
Video Galeri
Karsta mayın patladı: 2 şehit, 3 yaralı
Karsta mayın patladı: 2 şehit, 3 yaralı