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  3. 22 Mayıs 2017 14:15

Uyuşmazlıklarda yeni çözüm yolu arabuluculuk

ADALET Bakanlığınca uygulamaya konulan uyuşmazlıkların arabuluculuk vasıtasıyla çözümü için Mayıs 2017'ye kadar 12 bin 5 başvuru yapılmıştır.

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İmzalar atıldı
İmzalar atıldı
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Hacca gitmeye hak kazandınız denilerek dolandırıldı
Hacca gitmeye hak kazandınız denilerek dolandırıldı
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Vali Topaca'dan öldürülen 2 teröristle ilgili açıklama!
Vali Topaca'dan öldürülen 2 teröristle ilgili açıklama!
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İstanbulda hastanede korkutan yangın
İstanbulda hastanede korkutan yangın
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Ünlü iş adamının evine giren hırsızlar kamerada
Ünlü iş adamının evine giren hırsızlar kamerada
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Büyük bölümü yıkıldı
Büyük bölümü yıkıldı