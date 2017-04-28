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  3. 28 Nisan 2017 08:20

Uyuşturucu bağımlısı genç, annesini boğarak öldürdü

Bursa'da uyuşturucu bağımlısı bir genç, tartıştığı annesini boğarak öldürdü.

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Yaralı güvenlik korucuları Vana sevk edildi
Yaralı güvenlik korucuları Vana sevk edildi
Video Galeri
Altın ararken göçük altında kalarak can verdi
Altın ararken göçük altında kalarak can verdi
Video Galeri
Maltepede Oto Yıkamaya EYPli Saldırı
Maltepede Oto Yıkamaya EYPli Saldırı
Video Galeri
Polisin dur ihtarına uymayan sürücü şehri birbirine kattı
Polisin dur ihtarına uymayan sürücü şehri birbirine kattı
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YSK, referandumun kesin sonuçlarını açıkladı
YSK, referandumun kesin sonuçlarını açıkladı
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Viyadükte asılı kalan tırın sürücüsünü itfaiye kurtardı
Viyadükte asılı kalan tırın sürücüsünü itfaiye kurtardı