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  3. 05 Temmuz 2017 20:15

Uyuşturucu bağımlısından şok sözler: Annemin ekmek parasıyla aldım, içmezsem ölürüm

Gaziantep'te 225 polisin katıldığı operasyonda üzerinden çıkan uyuşturucuyu polis almasın diye yalvaran şahsın, “Annemin ekmek parasıyla aldım kullanmazsam krize girer ölürüm” sözleri şoke etti.

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