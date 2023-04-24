Anasayfa Video Galeriler Gündem Uyuşturucu etkisindeki kız, sokak ortasında kendinden geçti Uyuşturucu etkisindeki kız, sokak ortasında kendinden geçti 24 Nisan 2023 Pazartesi Saat: 13:40 Güncelleme: 24 Nisan 2023 Pazartesi 13:40 Adana Hürriyet Mahallesi'nde uyuşturucu etkisindeki 18 yaşındaki kız, polis ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu hastaneye götürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64465c987a0e3574ea2b8523" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hayvanat bahçesinde minik çocuk kabusu yaşadı Staj mağdurlarına seçim müjdesi: ''Hiç endişe etmeyin!'' Tatilden dönen 3 arkadaş kanlı bıçaklı oldu: 3 yaralı Eğitimde yaz tatilinde 10 ilde telafi programı Yabancıya her 100 konuttan 38'i bu ilde satıldı Bakan Akar açıkladı: 4'lü zirve tarihi belli oldu İstanbul'da korkunç kaza! Ayağı koptu Galata Kulesi'nde hayran bırakan görsel şölen Otomobil alacaklar bayi - galerici - 2. el girdabında!