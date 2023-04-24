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Uyuşturucu etkisindeki kız, sokak ortasında kendinden geçti

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Adana Hürriyet Mahallesi'nde uyuşturucu etkisindeki 18 yaşındaki kız, polis ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu hastaneye götürüldü.

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