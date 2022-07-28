Anasayfa Video Galeriler Gündem Uyuşturucu hapı kargolarken yakalandı, savunması ''pes'' dedirtti Uyuşturucu hapı kargolarken yakalandı, savunması ''pes'' dedirtti 28 Temmuz 2022 Perşembe Saat: 13:05 Adana'da polisin takibe aldığı bir kişi kargo ile şehirler arası uyuşturucu hap göndermek isterken suçüstü yakalandı. Toplam 59 bin 287 hap ele geçirilirken zanlı "Suç olduğunu bilmiyordum" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e25f65bbd0aa5cfd370b43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Piton öyle bir şey yuttu ki... Veterinerler gözlerine inanamadı Korkunç saldırı kamerada! Çocuklar hedefte, maymunlar 58 kişiye daha saldırdı Metruk evde kan donduran cinayet Ters şeritteki trafik canavarı kamerada Netflix'in yeni yerli filmi Gönül'den ilk fragman geldi Satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı Çocuklarını döven karısını görüntüleyip şikayet etti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın kalaşnikoflu koruma görüntüleri olay oldu Amsterdam değil Ağrı! 30 bin kişinin katıldığı müzik festivalinden renkli görüntüler