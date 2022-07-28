Uyuşturucu hapı kargolarken yakalandı, savunması ''pes'' dedirtti

Adana'da polisin takibe aldığı bir kişi kargo ile şehirler arası uyuşturucu hap göndermek isterken suçüstü yakalandı. Toplam 59 bin 287 hap ele geçirilirken zanlı "Suç olduğunu bilmiyordum" dedi.

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