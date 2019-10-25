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  3. 25 Ekim 2019 23:55

Uyuşturucu kullanan genç sokakta kriz geçirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucuyu kullandığı iddia edilen gencin kriz geçirdiği anlar saniye saniye görüntülendi. Sağlık görevlileri genci hastaneye kaldırdı.

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