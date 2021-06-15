Anasayfa Video Galeriler Gündem Uyuşturucu kullandı, üst geçitten yola atladı Uyuşturucu kullandı, üst geçitten yola atladı 15 Haziran 2021 Salı Saat: 17:20 Şişli’de uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edilen 30 yaşındaki genç üst geçitten yola atladı. O anlar vatandaşların cep tepefonu kameralarına kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c8b73170dba40ed72ff6f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakırköy'de silahlar patladı: 1'i polis 2 yaralı Kalp Yarası’ndan merak uyandıran tanıtım ABD'de şiddetli patlama kameralara yansıdı İstanbul'un yalıları için sırada bekleyen aile sayısı şoke etti İstanbul'u sağanak vurdu! Alt geçitleri su bastı Bilim Kurulu üyesi İlhan normalleşme için tarih verdi Karısından şiddet gördüğü için kaybolmuştu! Müge Anlı’da bulundu Genç kadına müstehcen görüntülere iğrenç şantaj İstanbul'da su birikintisinde ölüm kalım savaşı veren minik kediyi itfaiye kurtardı