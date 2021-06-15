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Uyuşturucu kullandı, üst geçitten yola atladı

Şişli’de uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edilen 30 yaşındaki genç üst geçitten yola atladı. O anlar vatandaşların cep tepefonu kameralarına kaydedildi.

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