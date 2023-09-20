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  4. Uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı: 1 şehit

Uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı: 1 şehit

Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda şüphelinin ateş açması sonucu 1 astsubay şehit oldu.

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