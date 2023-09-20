Anasayfa Video Galeriler Gündem Uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı: 1 şehit Uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı: 1 şehit 20 Eylül 2023 Çarşamba Saat: 17:50 Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda şüphelinin ateş açması sonucu 1 astsubay şehit oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650b06ae69fe8c12460493f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''İmkansız'' denileni başardı! 10 yıl sonra hasada başladı İzmir'de film gibi kuyumcu soygunu kamerada Hadise'nin cesur dekoltesi ortalığı karıştırdı İstanbul'da kimyasal alarmı Güpe gündüz sokak ortasında haraç cinayeti! İBB'ye iftira canlı yayında böyle ters tepti Bir suç örgütü lideri daha yakalandı Kayınpeder dehşeti kamerada İstanbul'da mafya hesaplaşması: 1 ölü, 3 yaralı var!