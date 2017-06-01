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  3. 01 Haziran 2017 12:45

Uyuşturucu satıcılığından gözaltına alındı, Ana kraliçeyim dedi

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3'ü kadın 15 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheli kadınlardan biri, "Ben ana kraliçeyim öyle yazın" diye bağırdı.

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