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  3. 23 Haziran 2017 12:15

Uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen kişiye etek giydirdiler

Alibeyköy'de mahalle sakinleri, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen bir erkek şahsa etek giydirip , tüm mahalleyi bu şekilde gezdirdi. Bu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

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