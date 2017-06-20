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  3. 20 Haziran 2017 13:15

Uyuşturucu sattığı iddia edilen şahsa meydan dayağı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde hastane bahçesinde uyuşturucu hap sattığı iddia edilen şahıs, müşteri kılığında gelen mahalleli tarafından darp edildi.

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