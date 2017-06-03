  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 03 Haziran 2017 18:45

Uyuşturucu sevkiyatında son nokta

İstanbul Beyoğlu’nda bir araca hidrolik sistem düzeneği ile açılan vites kutusuna gizlenmiş tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Video Galeri
Erdoğan resti çekti! Eğer taciz olursa...
Erdoğan resti çekti! Eğer taciz olursa...
Video Galeri
Beşiktaş kutlamalarında talihsiz kaza
Beşiktaş kutlamalarında talihsiz kaza
Video Galeri
Metrobüs arızası uzun kuyruklar oluşturdu!
Metrobüs arızası uzun kuyruklar oluşturdu!
Video Galeri
DEAŞlı teröristlerin eylem hazırlığı görüntüleri ortaya çıktı
DEAŞlı teröristlerin eylem hazırlığı görüntüleri ortaya çıktı
Video Galeri
Beşiktaş'tan dev şampiyonluk kutlaması
Beşiktaş'tan dev şampiyonluk kutlaması
Video Galeri
Macrondan Trumpa videolu mesaj
Macrondan Trumpa videolu mesaj