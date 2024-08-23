Anasayfa Video Galeriler Gündem Uyuşturucu tacirlerine şok baskın: 14 gözaltı var Uyuşturucu tacirlerine şok baskın: 14 gözaltı var 23 Ağustos 2024 Cuma Saat: 12:07 Güncelleme: 23 Ağustos 2024 Cuma 12:07 Kırklareli'de polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 14 şüpheli yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c8515df9e979591c0cd373" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çocukluk hayali için memurluğu bıraktı: Tanesini 750 bin TL'den satıyor Türkiye'nin Antaya'daki gizli cenneti işgal altında; artık tatilcilere bile yer yok Evine taş atanlara ateş açtı: O anlar kamerada Bu yoldan geçen telefona sarılıyor İstanbul'da kuyumcuya kurşun yağmuru: Kaldırımda yürürken ölümden döndü İzne gelen askeri dövüp, bıçaklayarak öldürdüler: Görüntüler dehşete düşürdü Tarlada 80, pazarda 180... 100 TL ucuza almak isteyen buraya koşuyor Antalya'nın derinliklerinde ''derin'' operasyon kamerada Antalya'da suda saatlerce süren kovalamaca: Eşiyle tartışıp yüzerek kaçtı