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  3. 01 Haziran 2017 12:15

'Uyuşturucu tedavisi için başvuranlar 7 kat arttı'

İSTANBUL Kemerburgaz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ASAM terör uzmanı Dr. Eray Güçlüer, Türkiye'de son 7 yılda yatarak uyuşturucu tedavisi için başvuranların 7 kat arttığını belirtti.

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