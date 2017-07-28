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  3. 28 Temmuz 2017 15:45

Uyuşturucunun Anası adliyeye böyle getirildi

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yapanlar arasında "Ana" ismiyle bilinen kadın adliyeye sevk edildi.

Video Galeri
Her yerde kayıp oğlunu arıyor
Her yerde kayıp oğlunu arıyor
Video Galeri
Yol ortasında tekme tokat kavga
Yol ortasında tekme tokat kavga
Video Galeri
Diclede askeri aracın geçişi sırasında patlama
Diclede askeri aracın geçişi sırasında patlama
Video Galeri
Fırtınanın vurduğu Beyoğlu bu hale geldi
Fırtınanın vurduğu Beyoğlu bu hale geldi
Video Galeri
Büyük İstanbul Tüneli için başlatılan zemin çalışması havadan görüntülendi
Büyük İstanbul Tüneli için başlatılan zemin çalışması havadan görüntülendi
Video Galeri
Abdullah Gülden sürpriz çıkış
Abdullah Gülden sürpriz çıkış
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