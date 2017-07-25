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  3. 25 Temmuz 2017 13:45

Uyuz Gölü keşfedilmeyi bekliyor

Sivas'ın merkeze bağlı Gümüşdere köyünde bulunan, kaynağını yer altından alan, halk arasında 'Uyuz Gölü' olarak bilinen kaplıca keşfedilmeyi bekliyor.

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Ölü hesaplara dublörlü soygun yapan şebeke kamerada
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Erdoğan: Araplar bizi arkadan vurdu yalanını...
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Mısırda bombalı araç patladı: 7 ölü
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