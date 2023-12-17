Anasayfa Video Galeriler Gündem Uzaklaştırma kararı bitti, evini bastığı eşini katletti Uzaklaştırma kararı bitti, evini bastığı eşini katletti 17 Aralık 2023 Pazar Saat: 12:35 Güncelleme: 17 Aralık 2023 Pazar 12:35 Bursa'da, uzaklaştırma kararı 11 gün önce biten M.A.A. (34), evini bastığı 4 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü. Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657ec0f028201ff6730b4017" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Astım, bronşit ve KOAH hastaları bu mağaraya akın ediyor Bakan Göktaş'tan atama müjdesi Ankara'da doğal gaz sızıntısı: Bir aile hastanelik oldu Yılbaşında Antalya'ya turist yağacak 7 yaşındaki kız çocuğu okulda hayatını kaybetti Düğün magandaları iş başında! Defalarca ateş ettiler 72 ilde ''Mercek'' operasyonu: Yüzlerce gözaltı var TikTok'ta paylaşmak için kediyi ırmağa attılar Atatürk 2 filminin fragmanı yayınlandı