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Uzaklaştırma kararı bitti, evini bastığı eşini katletti

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Bursa'da, uzaklaştırma kararı 11 gün önce biten M.A.A. (34), evini bastığı 4 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü. Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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