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  4. Uzaklaştırma kararı vardı... Eşini koruyan askerlerle çatıştı!

Uzaklaştırma kararı vardı... Eşini koruyan askerlerle çatıştı!

Tokat'ta koruma kararı olan boşanma aşamasındaki eşinin evine giden eski uzman çavuş burada nöbet tutan jandarmalarla çatıştı. Olayda bir jandarma astsubay yaralandı.

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