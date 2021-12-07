Uzaklaştırma kararı vardı... Eşini koruyan askerlerle çatıştı!

Tokat'ta koruma kararı olan boşanma aşamasındaki eşinin evine giden eski uzman çavuş burada nöbet tutan jandarmalarla çatıştı. Olayda bir jandarma astsubay yaralandı.

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