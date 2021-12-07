Anasayfa Video Galeriler Gündem Uzaklaştırma kararı vardı... Eşini koruyan askerlerle çatıştı! Uzaklaştırma kararı vardı... Eşini koruyan askerlerle çatıştı! 07 Aralık 2021 Salı Saat: 14:46 Tokat'ta koruma kararı olan boşanma aşamasındaki eşinin evine giden eski uzman çavuş burada nöbet tutan jandarmalarla çatıştı. Olayda bir jandarma astsubay yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61af499cc132085eda385c83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Özel Harekat'tan nefes kesen tatbikat Dolandırıcıların yeni tuzağı ''karekod'' olarak bilinen ''QR Kod'' oldu Damada ''pompalı tüfek'' taktılar Erdoğan Katar'da böyle karşılandı Bir kadın daha kabusu yaşadı! Tek suçu ''ayrılmak'' istemesi İstanbul'da dehşet! Baba ölü bulundu, oğlu gözaltında PKK'nın hacker grubuna operasyon: Çok sayıda gözaltı var Bitrota vurgununda kilit isim yakalandı Balık fiyatları lodosla uçtu