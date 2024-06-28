Anasayfa Video Galeriler Gündem Uzaklaştırma kararı yetmedi: Uzman çavuş eşini katledip, polisle çatıştı Uzaklaştırma kararı yetmedi: Uzman çavuş eşini katledip, polisle çatıştı 28 Haziran 2024 Cuma Saat: 14:51 Güncelleme: 28 Haziran 2024 Cuma 14:51 Adana'da hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen bir uzman çavuş, eşini silahla vurarak öldürdü. Öte yandan eşini öldüren uzman çavuş olay yerine gelen polisle de çatıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667ea3d6d0d0aaec4f06a0a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan: ''Esad ile ailece görüşebiliriz'' Kınalıada'da kıyamet koptu; polis hava ateş açtı Özel hastanede skandal: Doğumdan tam 10 ay sonra karnından çıkartıldı 3 yaşındaki çocuğa yanlış teşhisle 2,5 yıl kemoterapi verdiler Trafik ışıklarında otomobile silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var Havuzda kimyasal madde felaketi: Islağa basan yandı Turiste farklı fiyatın yeni mekanı şimdi de İstanbul Boğazı oldu 6 suç örgütü daha çökertildi: 75 gözaltı Vantilatör hırsızı kendisini sosyal medyada görünce pişman oldu