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  4. Uzaklaştırma kararı yetmedi: Uzman çavuş eşini katledip, polisle çatıştı

Uzaklaştırma kararı yetmedi: Uzman çavuş eşini katledip, polisle çatıştı

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Adana'da hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen bir uzman çavuş, eşini silahla vurarak öldürdü. Öte yandan eşini öldüren uzman çavuş olay yerine gelen polisle de çatıştı.

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