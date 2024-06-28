Uzaklaştırma kararı yetmedi: Uzman çavuş eşini katledip, polisle çatıştı

Adana'da hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen bir uzman çavuş, eşini silahla vurarak öldürdü. Öte yandan eşini öldüren uzman çavuş olay yerine gelen polisle de çatıştı.

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