Anasayfa Video Galeriler Gündem Uzaklaştırma kararlı caniden eşine sokak ortasında dayak Uzaklaştırma kararlı caniden eşine sokak ortasında dayak 09 Eylül 2022 Cuma Saat: 08:45 İstanbul'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi, konuşma bahanesiyle çağırdığı eşini sokak ortasında tekme ve yumruklarla dövdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/631ad2ebe879a271b81f7353" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Samsun'da kabus! 23 araç birbirine girdi! Şarkıcı Tuğba Altıntop kabusu yaşadı! Hastanelik olup, yüzüne dikiş atıldı Öğretmenlere polis müdahalesi! CHP'li Özgür Özel'den aHaber'e ''ince'' ayar! Mansur Yavaş: ''2 sene içinde sokak hayvanları popülasyonunu kontrol altına almayı hedefliyoruz'' İstanbul'da korku dolu gece! Alevler binayı sardı, geceyi sokakta geçirdiler Korkutan görüntüler: Onlarca timsah kıyıya çıktı İstanbul'da ilginç hırsızlık: Piknik tüplerini çaldılar Türkiye'nin ünlü karikatüristi baba mesleğine döndü