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  4. Uzaklaştırma kararlı caniden eşine sokak ortasında dayak

Uzaklaştırma kararlı caniden eşine sokak ortasında dayak

İstanbul'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi, konuşma bahanesiyle çağırdığı eşini sokak ortasında tekme ve yumruklarla dövdü.

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